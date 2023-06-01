В Рязани дан старт летнему футбольному сезону 2023 года

30 мая на стадионе «Спартак» состоялось торжественное открытие Чемпионата и Кубка города Рязани по футболу сезона 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

С открытием футбольного сезона участников соревнований, болельщиков и любителей футбола Рязани поздравили начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Кирилл Сосунов, директор ГАУ ДО РО «Олимпиец» Ольга Соловьева.

Почетные гости отметили рост интереса к футбольным соревнованиям, увеличение количества команд Чемпионата и Кубка города Рязани в текущем футбольном сезоне и пожелали участникам красивой игры и честной спортивной борьбы за высокие места в турнирной таблице.

Государственный Гимн Российской Федерации, прозвучавший по традиции по окончании выступления, ознаменовал открытие футбольного сезона, а главный арбитр встречи дал стартовый свисток к началу матча первого тура между командами «М-Рязань» и ФК «Атом».

Организаторами Чемпионата и Кубка сезона 2023 года выступили управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани и общественная организация «Федерация футбола города Рязани».

В соревнованиях примут участие 10 городских футбольных команд.

На протяжении сезона, запланированного на четыре месяца, будут выявлены сильнейшие городские футбольные коллективы.