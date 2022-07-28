В Рязани бывшего директора музыкальной школы осудили за мошенничество и злоупотребление полномочиями

В Рязани экс-директора музыкальной школы осудили за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.

Суд приговорил бывшего директора образовательного учреждения к штрафу в 150 тысяч рублей. Об этом сообщает СУ СКР по Рязанской области.

Следствие и суд установили, что с октября 2017 года по декабрь 2021 года обвиняемая завышала размер премии ряду преподавателей школы. Условием была передача ей части излишне начисленной премии. Директор уверяла подчинённых в направлении этих средств на нужды учебного учреждения, что не соответствовало действительности.

Также обвиняемая обязала преподавателей передавать ей деньги, полученные ими в качестве зарплаты за совместительство по должности, а также часть зарплаты за то, что она якобы выполняла за них служебные обязанности.

Женщина неправомерно завладела средствами школы и преподавателей на сумму 600 тысяч рублей.