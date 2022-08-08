В Рязани будут судить иностранца, распространявшего героин и метадон

Следователи Управления МВД России по Рязанской области завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении выходца из Средней Азии, причастного к распространению героина и метадона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В мае 2022 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области задержали на улице Интернациональной 22-летнего неработающего иностранца. Во время досмотра полицейские обнаружили около 20 «закладок» с метадоном. В ходе обследования квартиры, которую снимал мигрант, было найдено 100 свертков с этим же наркотиком. Суммарно полицейские изъяли 26 граммов метадона.

Установлено, что молодой человек являлся участником этнической группы, занимавшейся бесконтактным распространением наркотиков с помощью мессенджеров. В его обязанности входило получение оптовых партий криминального товара и их дальнейший сбыт.

Полицейские узнали у задержанного, что в ближайшее время мужчина должен был забрать из «тайника» на улице Рыбацкой крупную партию героина. Свёрток с наркотиком достигал веса 733 грамма.

Распространителю наркотиков предъявлено обвинение, на период предварительного следствия его заключили под стражу.

В настоящее время расследование завершено, оно направлено в суд.