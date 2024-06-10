В Рязани будут судить двух москвичей по обвинению в краже дизельного топлива

В Рязанской области перед судом предстанут двое жителей Московской области, которых обвиняют в краже дизельного топлива в особо крупном размере. Расследование проводили сотрудники Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области.

Следствие установило, что летом 2023 года обвиняемые за денежное вознаграждение похитили более 360 тонн дизельного топлива из нефтепродуктопровода АО «Транснефть Верхняя-Волга» через незаконные технологические присоединения на территории Рязанского и Клепиковского районов. Действовали они по указанию третьих лиц, в отношении которых также ведется дело.

Сообщается, что ущерб АО «Транснефть – Верхняя Волга» причинен на сумму более 26 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Видео из тг-канала «СУ СКР по Рязанской области».