В Рязани будут работать 65 лагерей с дневным пребыванием детей

30 мая состоялось заседание городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. В работе комиссии приняли участие руководители структурных подразделений администрации, УМВД России, представители федеральных и региональных исполнительных органов власти.

Главные темы заседания — организация летней занятости и досуга несовершеннолетних, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности в период каникул, а также противодействие преступности в сфере использования современных информационно-телекоммуникационных технологий.

По информации управления образования и молодежной политики, в летний период будут работать 65 лагерей с дневным пребыванием детей, в том числе лагеря труда и отдыха, на базе 64 общеобразовательных учреждений. В структурных подразделениях МАУДО «Рязанский городской Дворец детского творчества» — лагерях «Сказка» и «Смена», в течение летнего сезона отдохнут и оздоровятся 1 555 детей.

В целях организации трудовой занятости подростков в летний период организовано временное трудоустройство несовершеннолетних на базе организаций, образовательных учреждений города Рязани. В 2024 году в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних выделены средства в размере 1 583 900 руб. В летний период количество трудоустроенных несовершеннолетних составит около 300 человек.

Всего за период летних каникул в организованные формы занятости и досуга планируется привлечь более 40 000 детей и подростков.

Остается актуальным вопрос выявления, пресечения и предупреждения преступлений, совершаемых с использованием информационных и телекоммуникационных ресурсов.

Участники заседания обсудили используемые преступниками способы кибермошенничества и проработали меры, способствующие распространению среди населения информации о правилах безопасного использования цифровых технологий в повседневной жизни.