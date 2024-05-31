Пятница, 31 мая, 2024

В Рязани будут работать 65 лагерей с дневным пребыванием детей

Автор: 7info

Опубликовано

30 мая состоялось заседание городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. В работе комиссии приняли участие руководители структурных подразделений администрации, УМВД России, представители федеральных и региональных исполнительных органов власти.

Главные темы заседания — организация летней занятости и досуга несовершеннолетних, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности в период каникул, а также противодействие преступности в сфере использования современных информационно-телекоммуникационных технологий.

По информации управления образования и молодежной политики, в летний период будут работать 65 лагерей с дневным пребыванием детей, в том числе лагеря труда и отдыха, на базе 64 общеобразовательных учреждений. В структурных подразделениях МАУДО «Рязанский городской Дворец детского творчества» — лагерях «Сказка» и «Смена», в течение летнего сезона отдохнут и оздоровятся 1 555 детей.

В целях организации трудовой занятости подростков в летний период организовано временное трудоустройство несовершеннолетних на базе организаций, образовательных учреждений города Рязани. В 2024 году в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних выделены средства в размере 1 583 900 руб. В летний период количество трудоустроенных несовершеннолетних составит около 300 человек.

Всего за период летних каникул в организованные формы занятости и досуга планируется привлечь более 40 000 детей и подростков.

Остается актуальным вопрос выявления, пресечения и предупреждения преступлений, совершаемых с использованием информационных и телекоммуникационных ресурсов.

Участники заседания обсудили используемые преступниками способы кибермошенничества и проработали меры, способствующие распространению среди населения информации о правилах безопасного использования цифровых технологий в повседневной жизни.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Эксперты ожидают сильные магнитные бури

Мармакс: спрос на высокие этажи растет с каждым годом

В Рязани состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню библиотек

Какую смертельную опасность несут укусы комаров, рассказала ветеринарный врач

Татьяна Панфилова: «День соседей — праздник, сближающий не только жильцов одного дома, но и всех горожан»

В Генплан Рязани и Правила землепользования и застройки внесены изменения

Никита Джигурда договорился о службе в зоне СВО

На площади Победы в Рязани сняли на видео странного мужчину в фонтане

Российский «Кинжал» похоронил в бункере офицеров НАТО

На Первомайском проспекте Рязани автомобиль сбил 7-летнего ребёнка

Родители-педофилы убеждали школьницу, что «такое есть в каждой семье»

Рязанские врачи Карпунин и Горелов получили медаль «За храбрость»

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Эксперты ожидают сильные магнитные бури

Новости мира
Лаборатория Солнечной астрономии подготовила прогноз магнитных бурь на пятницу и субботу.

Мармакс: спрос на высокие этажи растет с каждым годом

Новости Рязани
Такая покупательская активность связана как с общим увеличением спроса в связи с закрытием льготных программ, так и с привлекательностью таких лотов в целом.

В Рязани состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню библиотек

Администрация
В рамках праздничного мероприятия состоялось чествование коллективов библиотек Рязанской области, ставших в 2023 году победителями конкурса национального проекта «Культура»

Какую смертельную опасность несут укусы комаров, рассказала ветеринарный врач

Новости Рязани
Укус комара может привести к дирофиляриозу.

Татьяна Панфилова: «День соседей — праздник, сближающий не только жильцов одного дома, но и всех горожан»

Гордума
30 мая в Верхнем городском саду прошел городской праздник «День соседей» в рамках проекта «Рязанская семейная губерния».