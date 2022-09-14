Среда, 14 сентября, 2022
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В Рязани бомж пожаловался, что ему не дали проголосовать на выборах

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Изображение от Freepik

Избирательная комиссия Рязанской области опубликовала информацию о жалобах поступивших после дня голосования и до подписания протокола о результатах выборов губернатора.

Из правительства региона для ответа поступило заявление от гражданина Суконцева, гражданина без определённого места жительства. Участковая избирательная комиссия, расположенная по адресу г. Рязань, ул. Дзержинского, 22 не предоставила ему право проголосовать на выборах.

Избирком пояснил, что лица без определённого места жительства, последним местом регистрации не позднее чем за три месяца до дня голосования которых была Рязанская область, могут принять участие в выборах. Для них сформирован специальный список избирательных участков, где можно выполнить свой гражданский долг.

В Рязани такой участок находится на улице Дзержинского, но по другому адресу, в школе № 3.

— Поскольку заявитель обращался в участковую избирательную комиссию, расположенную по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 22, отказ участковой избирательной комиссии включить его в список избирателей являлся правомерным, — говорится в сообщении регионального избиркома.

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