В Рязани бомж пожаловался, что ему не дали проголосовать на выборах

Избирательная комиссия Рязанской области опубликовала информацию о жалобах поступивших после дня голосования и до подписания протокола о результатах выборов губернатора.

Из правительства региона для ответа поступило заявление от гражданина Суконцева, гражданина без определённого места жительства. Участковая избирательная комиссия, расположенная по адресу г. Рязань, ул. Дзержинского, 22 не предоставила ему право проголосовать на выборах.

Избирком пояснил, что лица без определённого места жительства, последним местом регистрации не позднее чем за три месяца до дня голосования которых была Рязанская область, могут принять участие в выборах. Для них сформирован специальный список избирательных участков, где можно выполнить свой гражданский долг.

В Рязани такой участок находится на улице Дзержинского, но по другому адресу, в школе № 3.