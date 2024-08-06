Вторник, 6 августа, 2024

В Рязани благоустраивают мемориалы и пришкольные территории

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта администрации

В ходе объезда города глава администрации Виталий Артемов уделил внимание объектам патриотического воспитания и пришкольным территориям. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

На территории Скорбященского мемориала проводится благоустройство к 80-летию Победы. Уже демонтированы старые плиты, изготовлены новые, ведется обустройство тропиночной сети.

На Богородском кладбище продолжается обустройство Мемориального комплекса с укладкой плитки и установкой нового ограждения.

Новые спортивные площадки установлены на территориях школ №24 и школы-интерната. В школе №30 благоустраивают территорию и устанавливают новое ограждение. На территории школы №29 появятся площадки для воркаута и волейбола.

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