В Рязани благоустраивают мемориалы и пришкольные территории

В ходе объезда города глава администрации Виталий Артемов уделил внимание объектам патриотического воспитания и пришкольным территориям. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

На территории Скорбященского мемориала проводится благоустройство к 80-летию Победы. Уже демонтированы старые плиты, изготовлены новые, ведется обустройство тропиночной сети.

На Богородском кладбище продолжается обустройство Мемориального комплекса с укладкой плитки и установкой нового ограждения.

Новые спортивные площадки установлены на территориях школ №24 и школы-интерната. В школе №30 благоустраивают территорию и устанавливают новое ограждение. На территории школы №29 появятся площадки для воркаута и волейбола.