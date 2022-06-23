Беременную рязанку с острой болью в животе не пустили в больницу вместе с детьми, пишет «КП в Рязани».

По данным СМИ, инцидент случился в четверг, 23 июня. Женщина, находящаяся на 34-й неделе беременности, почувствовала острую боль в животе. На машине вместе с детьми приехала к больнице № 8, но охранник малышей внутрь не пустил, мотивировав тем, что дети могут быть разносчиками инфекций.

Рязанке дали телефон приёмной главврача, но и там ответ был тот же. Медики сослались на ведомственный документ.

Женщине пришлось обратиться в другую клинику.