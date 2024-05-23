В Рязани 8 иностранных граждан заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ

В Рязани прошел очередной рейд, в ходе которого иностранным гражданам напоминают об обязанности по постанове на воинский учет. Его провели сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону и работники военного комиссариата Рязанской области во взаимодействии с территориальными правоохранительными органами.

Рейд провели на 5-ой оптовой базе, торговых и строительных площадках. Проверили более 30 иностранцев, 10 из которых поставили на воинский учет. При этом 8 человек заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.

С начала 2024 года на воинский учет в Рязанской области принято свыше 1 тысячи натурализованных граждан.