В Рязани 75,8% выпускников улучшили свои результаты после пересдачи ЕГЭ

Поправка в законодательство, инициированная президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, благодаря которой школьники получили возможность пересдавать ЕГЭ по одному из предметов на выбор, работает. Как сообщил Рособрнадзор, 73% ребят, сдавших ЕГЭ в дополнительные дни, повысили свой результат. В Рязани этот показатель выше — 75,8%. Об этом рассказал мэр Виталий Артёмов в своём tg-канале.

Одной из рязанских выпускниц после пересдачи ЕГЭ по литературе удалось набрать 100 баллов. Алина Жерехова — победитель региональных этапов олимпиад школьников по русскому языку и литературе. Изначально она написала ЕГЭ по литературе на 78 баллов, но на пересдаче улучшила свой результат до максимально возможных.

— Девушка собирается связать свою жизнь с журналистикой, пригласил её в следующем году пройти практику в городской пресс-службе, — рассказал Артёмов. — Смелость и решительность с опорой на знания и труд обязательно дадут положительный результат. Искренне рад за Алину и всех её сверстников, добившихся успехов.