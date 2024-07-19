В Рязани 75,8% выпускников улучшили свои результаты после пересдачи ЕГЭ

Поправка в законодательство, инициированная президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, благодаря которой школьники получили возможность пересдавать ЕГЭ по одному из предметов на выбор, работает. Как сообщил Рособрнадзор, 73% ребят, сдавших ЕГЭ в дополнительные дни, повысили свой результат. В Рязани этот показатель выше — 75,8%. Об этом рассказал мэр Виталий Артёмов в своём tg-канале.
Одной из рязанских выпускниц после пересдачи ЕГЭ по литературе удалось набрать 100 баллов. Алина Жерехова — победитель региональных этапов олимпиад школьников по русскому языку и литературе. Изначально она написала ЕГЭ по литературе на 78 баллов, но на пересдаче улучшила свой результат до максимально возможных.