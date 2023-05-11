Четверг, 11 мая, 2023

В Рязани 7 мая зафиксировали превышение ПДК сероводорода

Татьяна Проводина
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Стационарный пост наблюдения за атмосферным воздухом в рязанском микрорайоне Канищево выявил превышение ПДК сероводорода. Об этом сообщает минприроды Рязанской области.

Пост наблюдения на улице Интернациональной зафиксировал превышение ПДК сероводорода в концентрации 1,1313 ПДКмр. Это значение в пределах технической погрешности измерений. Последующие замеры превышений ПДК загрязняющих веществ не выявили.

С 5 по 9 мая мониторинг вели передвижные эколаборатории на улицах Нахимова и Новаторов, а также стационарные посты в микрорайонах Дашково-Песочня, Канищево и в районе Рязанского кремля.

Стационарные посты ведут отбор проб воздуха круглые сутки в автоматическом режиме по следующим компонентам: оксид азота, оксид углерода, аммиак, диоксид азота, сероводород, диоксид серы, озон, метан и формальдегид. В наиболее проблемных районах города и области продолжается мониторинг атмосферного воздуха.

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