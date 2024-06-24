Понедельник, 24 июня, 2024

В Рязани 6 июля начнётся приём заявлений на зачисление в первый класс

Автор: 7info7

Опубликовано

Рязанское управление образования и молодежной политики объявило, что 6 июля начнется прием заявок на зачисление детей в первый класс по незакрепленным за школами территориями на вакантные места. Родителям необходимо заполнить заявление о зачислении, приём документов стартует с 9.00.

Заявление можно подать по электронной форме через Госуслуги, выслать по почте или лично обратиться с ним в общеобразовательную организацию. Можно предоставить заявление в школу любого района города.

Для получения дополнительной информации и консультаций о приеме в школу можно обратиться в управление образования по указанным номерам телефонов: Железнодорожный район (72-01-01 доб. 206), Октябрьский район (72-01-01 доб. 207), Московский район (72-01-01 доб. 208), Советский район (72-01-01 доб. 209).

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