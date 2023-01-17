Вторник, 17 января, 2023
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В Рязани 40% представителей малого бизнеса занимаются торговлей

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Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/

На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели информацию о состоянии малого и среднего бизнеса в городе Рязани по данным на 1 октября 2022 года.

Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства на отчетную дату составило 25 тысяч. 40% представителей малого бизнеса занято в сфере торговли, 13,3% — в строительстве, 9,8% — в оказании транспортных услуг, 7,2% — производстве и 29,7% — в прочих видах деятельности. За первое полугодие 2022 года налоговые поступления от малого и среднего предпринимательства увеличились почти на 15% и составили 278,2 млн. рублей.

Члены комитета обсудили изменения, которые будут внесены в Программу приватизации муниципального имущества и в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Кроме того, комитетом рассмотрен вопрос, касающийся передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование Центру гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи.

Также депутаты ознакомились с отчетом о работе комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности. За 2022 год комитетом проведено 13 заседаний, на которых рассмотрено 160 вопросов.

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