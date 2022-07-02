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Суббота, 2 июля, 2022

В Рязани 4 июля отключат холодную воду на пяти улицах

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В Рязани 4 июля отключат холодную воду на пяти улицах

Изображение Jonas KIM с сайта Pixabay

В понедельник, 4 июля, в Рязани отключат холодную воду на пяти улицах, сообщает сайт городской администрации.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе сотрудников МП «Водоканал города Рязани».

С 13.30 до 16.00 без воды останутся:

— улица 1-я Линия, дома № 28А, 30, 30А;

— улица 2-я Линия, дома № 25, 25А, 46, 46А;

— улица Ленинского Комсомола, дома с 15 по 23 по нечётной стороне, с 24 по 42 по чётной стороне;

— улица Пушкина, дома с 40 по 48 (чётная сторона), с 43 по 49 (нечётная сторона);

— улица Ленинского Комсомола, 13 (школа № 44).

Для жителей организуют подвоз технической воды к дому № 46 по улице Пушкина с 14 до 16 часов.

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