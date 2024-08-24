В субботу, 24 августа, в Рязани пройдёт Фестиваль креативных индустрий (0+). Основной площадкой мероприятия станет территории Рязанской ВДНХ (Торговый городок).

Организаторы опубликовали полную программу фестиваля. Гостей ждут различные активности, мастер-классы, перформансы, выступление диджеев.

Кульминация фестиваля креативных индустрий — большой концерт в Лесопарке.

В 17:00 DJ Kuprikov сыграет сет на виниле. В 18:00 на сцену поднимется DJ Richard, а помогать ему будет барабанщик Vlad Rudenko.

В 19:00 на сцене выступит группа Hot Stuff, а финалом вечера станет выступление Niletto, начало которого в 20:00.