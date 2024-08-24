Суббота, 24 августа, 2024

В Рязани 24 августа пройдёт большой фестиваль, в финале — концерт Niletto

Автор: Алексей Самохин

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В субботу, 24 августа, в Рязани пройдёт Фестиваль креативных индустрий (0+). Основной площадкой мероприятия станет территории Рязанской ВДНХ (Торговый городок).

Организаторы опубликовали полную программу фестиваля. Гостей ждут различные активности, мастер-классы, перформансы, выступление диджеев.

В Рязани 24 августа пройдёт большой фестиваль, в финале — концерт Niletto

Кульминация фестиваля креативных индустрий — большой концерт в Лесопарке.

В 17:00 DJ Kuprikov сыграет сет на виниле. В 18:00 на сцену поднимется DJ Richard, а помогать ему будет барабанщик Vlad Rudenko.

В 19:00 на сцене выступит группа Hot Stuff, а финалом вечера станет выступление Niletto, начало которого в 20:00.

В Рязани 24 августа пройдёт большой фестиваль, в финале — концерт Niletto
В Рязани 24 августа пройдёт большой фестиваль, в финале — концерт Niletto
В Рязани 24 августа пройдёт большой фестиваль, в финале — концерт Niletto
В Рязани 24 августа пройдёт большой фестиваль, в финале — концерт Niletto

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