В Рязани 16 мая утвердили региональную программу развития экспорта

На заседании Экспортного совета Рязанской области, в который входят представители власти, бизнеса и предпринимательских организаций, 16 мая утвердили региональную программу развития экспорта. Об этом сообщила зампред правительства региона Юлия Швакова.

Цель проекта — обеспечить рост объема несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году на 70% по сравнению с 2020 годом.