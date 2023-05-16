В Рязани 16 мая утвердили региональную программу развития экспорта

На заседании Экспортного совета Рязанской области, в который входят представители власти, бизнеса и предпринимательских организаций, 16 мая утвердили региональную программу развития экспорта. Об этом сообщила зампред правительства региона Юлия Швакова.
Цель проекта — обеспечить рост объема несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году на 70% по сравнению с 2020 годом.
Икона богородичного цикла «Богоматерь Одигитрия» представлена в зале древнерусского искусства Рязанского художественного музея.
В переводе с древнегреческого языка Одигитрия означает путеводительница. Богородица – заступница и просительница за людей перед Богом, покровительница земли русской.