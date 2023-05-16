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В Рязани 16 мая утвердили региональную программу развития экспорта

7info

На заседании Экспортного совета Рязанской области, в который входят представители власти, бизнеса и предпринимательских организаций, 16 мая утвердили региональную программу развития экспорта. Об этом сообщила зампред правительства региона Юлия Швакова.

Цель проекта — обеспечить рост объема несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году на 70% по сравнению с 2020 годом.

— В условиях санкционных ограничений скорректировали географические приоритеты — ориентируемся на поставки в дружественные страны, — отметила Швакова. — Также определили ключевые направления и отрасли для продвижения продукции на зарубежные рынки, на основе реальных возможностей пересмотрели услуги Рязанского центра экспорта, в том числе повысили эффективность бизнес-миссий, участия предприятий в международных выставках. Делаем ставку на рост промышленного экспорта через развитие инвестиционной инфраструктуры, наращивание производства мукомольной и кулинарной продукции, фармпрепаратов.
Среди приоритетных проектов сегодня — запуск производств резидентов индустриального парка «Рязанский», частного промышленного парка со специализацией на выпуске товаров для школы и офиса, товаров для детей, увеличение мощностей мельничного комплекса компании «Русские мельницы», выпуск уникальных лекарственных препаратов на предприятии «Скопинфарм», увеличение вдвое мощности биофармацевтического комплекса «Форт».
На каждом этапе исполнения программы будем, по необходимости, корректировать ее в соответствии с потребностями и запросами бизнеса и изменениями экономической ситуации.
На заседании совета также обсудили актуальные для бизнеса проблемы в сфере внешнеэкономической деятельности: сложности с прохождением процедур таможенного оформления, присутствие на рынке значительных объемов контрафактной продукции, ограничения по участию в зарубежных выставках для начинающих экспортеров и другие. Возьмем в проработку предложения предпринимателей по расширению поддержки экспорта, а также по созданию рабочей группы по вопросам импорта в составе Экспортного совета.

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