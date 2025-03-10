В Рязани 15 марта состоится премьера проекта «Рязанские мадонны»

В Рязани в библиотеке им. С.А. Есенина 15 марта в 12:00 состоится премьера проекта «Рязанские мадонны», приуроченная к 930-летию Рязани. Об этом сообщает Управление культуры.

Рязанцы смогут встретиться с Раисой Лысениной — выдающимся скульптором международного уровня, Заслуженным художником РФ, членом Союза художников РФ, Почетным гражданином города Рязани и президентом фонда «Творческое достояние». Под ее управлением фонд собирает работы талантливых рязанских художников, спасая их от разрушения и забвения.

В проекте «Рязанские мадонны» не просто творческие дивы, талантливые и яркие, а еще заметные в общественном служении городу и стране. Раиса Лысенина внесла огромный вклад в формирование художественного облика города. Встреча пройдет в жанре интервью-портрета.

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