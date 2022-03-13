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Воскресенье, 13 марта, 2022

В Рязань приехала фигуристка Александра Трусова

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В Рязань приехала фигуристка Александра Трусова

7info7

В воскресенье, 13 марта, в Рязань приехала фигуристка, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 Александра Трусова.

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Сейчас девушка проводит мастер-класс для воспитанниц и воспитанников ДС «Олимпийский».

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