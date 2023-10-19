В Рязань планирует приехать популярный священник Павел Островский

Популярный православный священник Павел Островский собирается в Рязань. Об этом он сообщил в своём telegram-канале.

Отец Павел запланировал поездку в Рязань с 8 по 10 ноября. В посте он отметил: жирным шрифтом выделены те поездки, которые «согласованы и благословлены начальством» (это такие города, как Абакан, Томск, Орёл). Рязань пока что не в их числе наряду с Тулой.

— Все подробности встреч будут ближе к датам приезда. Спасибо всем, кто организовывает живые встречи, так как они приносят очень много добрых плодов, — пишет отец Павел.

Павел Островский — священник Русской Православной Церкви, настоятель Георгиевского храма в Нахабино (Московская область). Он прославился своими блогами в сети, участием в передачах на телеканале «Спас» и в различных интернет-проектах.