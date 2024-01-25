В РГУ отметили День российского студенчества

25 января в Рязанском госуниверситете имени С. А. Есенина прошли праздничные мероприятия в честь Дня российского студенчества. Они начались с Божественной литургии в Храме Покрова Пресвятой Богородицы и Святой мученицы Татианы. Молебен совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк в присутствии большого количества преподавателей, студентов и местных жителей.

В бассейне «Классика» прошел «Заплыв Татьян» – первенство по плаванию среди студенток университета. Девушки проплыли 50 метров вольным стилем. Из 8 участниц быстрее всех дистанцию преодолела студентка института физико-математических и компьютерных наук Татьяна Щербакова, второе место пьедестала заняла студентка института истории, философии и политических наук Татьяна Селиверстова, третье – студентка юридического института Татьяна Стародубцева.

Во дворе главного корпуса вуза состоялись праздничные гуляния, которые начались с уже традиционного события – поднятия государственного флага РФ. Студентов и всех причастных к празднику поздравил исполняющий обязанности ректора, профессор Игорь Мурог, пожелав воплощения в жизнь самых смелых идей и планов и отметив, что в РГУ созданы все условия не только для качественного образования, но и для развития научных, творческих и спортивных талантов.

С поздравлениями выступили выпускники нашего университета: заместитель министра образования Рязанской области Сергей Хлыстов и председатель совета регионального отделения «Движение первых» Татьяна Косачева.

Руководитель вуза вручил Татьянам университета заслуженные награды, а также лично поучаствовал раздаче традиционных угощений – безалкогольного глинтвейна с блинами и печеньями. Также Игорь Александрович сразу исполнил одно из трех случайно выбранных из специальной коробки желаний студентов – поздравил Татьян в стихотворной форме. Еще два желания – проектор в общежитие для киновечеров и студенческая дискотека – дождутся своей очереди в ближайшее время.

На гуляниях работала благотворительная ярмарка поделок, сделанных студентами и преподавателями. Вырученные на ярмарке деньги пойдут на помощь военнослужащим в Рязанский военный госпиталь.

В «Пространстве возможностей РГУ» прошел «Диалог на равных» – встреча со студенческим сообществом университета. Студенты смогли задать руководству интересующие их вопросы.

В День студента был дан старт 52-му «Звёздному» походу по местам боевой и трудовой славы Рязанской области. «Звёздный отряд» РГУ имени С.А. Есенина отправился в Александро-Невский район. Поход посвящен 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Команда РГУ приняла участие и в общегородском празднике в медгородке РязГМУ, где состоялись зимние забавы и спортивные состязания, основанные на русских национальных традициях. Студентов рязанских вузов поздравила первый заместитель председателя Правительства Рязанский области Анна Рослякова.

День завершился товарищеским хоккейным матчем между командами РГУ и РязГМУ на ледовой арене «Айсберг». Основное время матча закончилось вничью, но по серии буллитов с итоговым счетом 4:3 команда РГУ одержала победу.