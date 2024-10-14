В РГУ им. С.А. Есенина состоялся традиционный конкурс «Покровские вечера»

В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина состоялся XVI конкурс чтецов духовной прозы и поэзии «Покровские вечера». Это творческое мероприятие посвящено празднику Покрова Пресвятой Богородицы и 129-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина. Конкурс проходит ежегодно с 2009 года по предложению Покровско-Татианинского храма университета.

В жюри конкурса вошли: протоиерей Александр Добросельский, преподаватель кафедры теологии РГУ; Михаил Жаворонков, руководитель литературного объединения «Призвание» и член Союза писателей России; Павел Квартников, начальник международного отдела РГУ; Евгения Емелина, актриса театра «Переход»; Полина Кукса, педагог Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

В 2024 году в конкурсе участвовало свыше 40 учащихся средних школ и студентов вузов. Конкурсанты выступили в нескольких номинациях, включая лучшее исполнение классики русской литературы и лучшее чтение произведений С.А. Есенина. Также ребята читали собственные произведения, посвящённые родному краю.

Конкурс проводился в два этапа: первый этап провели в Музее Сергея Есенина РГУ, а финал — в театре «Переход». Победители получили дипломы и ценные призы.