Четверг, 4 июля, 2024

В РГУ идет набор на обучение в отделение «Теология»

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/svyatogorie

В Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина до 15 июля ведется прием документов для обучения на бакалавриате отделения «Теология». Об этом сообщается в группе Спасо-Преображенского Пронский мужской монастырь

Бюджетных мест — 11, оплата обучения на внебюджетной основе составляет 133 тыс.руб. в год. Для поступления после средней школы требуются результаты двух ЕГЭ: по русскому языку и второе на выбор (обществознание, география, литература, иностранный язык). При наличии аттестата о средне-специальном образовании достаточно пройти внутривузовское тестирование по русскому языку и менеджменту.

18 июля для всех поступающих на бюджетные места последнее вступительное испытание — собеседование. Для поступающих на платное обучение собеседование, кроме этого дня, состоится ещё и в августе. Иногородним студентам предоставляется благоустроенное общежитие в центре города. Возможен индивидуальный график обучения. Занятия проводят лучшие преподаватели, совмещающие звания кандидатов исторических, педагогических, физико-математических наук с высшим богословским образованием.

Отделение теологии готовит специалистов, владеющих широкими познаниями в области мировой религиозной и философской культуры, а также истории, педагогике и психологии. Изучение Священного Писания, православной богословской традиции, религий мира, законов педагогической деятельности на ряду с общими гуманитарными предметами дает возможность нашим выпускникам трудиться в епархиальных отделах различного служения, в педагогике, СМИ и многих других областях, требующих высокой богословской грамотности и навыков созидательного и просветительского словесного служения.

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