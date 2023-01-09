В результате наезда внедорожника на мачту освещения в Рязани 8 января пострадала 35-летняя пассажирка

35-летняя женщина получила травмы в ДТП с наездом внедорожника на мачту уличного освещения в Рязани. Подробности привели в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошёл 8 января около 18:37 на 181-м километре трассы М5 Урал. За рулём Range Rover находился 31-летний москвич. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Автомобиль врезался в столб.

Пострадавшей пассажирке оказали медпомощь.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства ДТП.