Понедельник, 9 января, 2023
Татьяна Проводина

В результате наезда внедорожника на мачту освещения в Рязани 8 января пострадала 35-летняя пассажирка

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта Контрольно-счётной палаты Рязанской области

35-летняя женщина получила травмы в ДТП с наездом внедорожника на мачту уличного освещения в Рязани. Подробности привели в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошёл 8 января около 18:37 на 181-м километре трассы М5 Урал. За рулём Range Rover находился 31-летний москвич. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Автомобиль врезался в столб.

Пострадавшей пассажирке оказали медпомощь.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства ДТП.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/