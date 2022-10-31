В региональный парламент внесён проект областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В Рязанской областной думе обсудили работу над проектом закона Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Документ в Рязанскую областную Думу направил в электронном виде губернатор Рязанской области в понедельник, 31 октября.

Как рассказал заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев, документ рассмотрят в несколько этапов. Законопроект передадут в комитет по бюджету и налогам. Ближайшее заседание комитета пройдёт 3 ноября. 17 ноября состоятся публичные слушания с участием общественности. 23 ноября после детальной проработки в профильных комитетах депутаты рассмотрят документ в первом чтении. Ко второму чтению, которое намечено на 14 декабря, проект будет готовиться с учётом принятых на федеральном уровне параметров, их доведут до каждого региона.

Как сообщил вице-губернатор Артем Бранов, внёсенный в областную Думу бюджет является сбалансированным. В работе над ним были учтены поручения главы губернатора, партийные проекты, социальные аспекты. В текущем году темпы доходов бюджета составляют порядка 127,5 процентов. Накопленный запас финансовых средств используют в следующем году, их могут направить на реализацию нацпроектов.

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