В региональном УФССП рязанцев ежедневно принимает пристав

- Advertisement -

Во всех структурных отделениях УФССП по Рязанской области дежурные судебные приставы ежедневно принимают рязанцев.

Если у физического или юридического лица есть вопросы по исполнительному производству, то приём осуществляется судебным приставом-исполнителем, в производстве которого находится исполнительное производство, либо старшим судебным приставов в приёмное время.

Приём граждан с понедельника по четверг осуществляется с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 13:45). В пятницу рабочее время сокращается до 16:45.

Также есть возможность записаться на личный приём к заместителям руководителя Управления, который проводится по понедельникам с 14:00 до 18:00.

В другое время граждане могут обратиться к дежурному судебному приставу по общим вопросам.