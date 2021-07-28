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Среда, 28 июля, 2021
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В региональном УФССП рязанцев ежедневно принимает пристав

Елена Лобанова
В региональном УФССП рязанцев ежедневно принимает пристав
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Во всех структурных отделениях УФССП по Рязанской области дежурные судебные приставы ежедневно принимают рязанцев.

Если у физического или юридического лица есть вопросы по исполнительному производству, то приём осуществляется судебным приставом-исполнителем, в производстве которого находится исполнительное производство, либо старшим судебным приставов в приёмное время.

Приём граждан с понедельника по четверг осуществляется с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 13:45). В пятницу рабочее время сокращается до 16:45.

Также есть возможность записаться на личный приём к заместителям руководителя Управления, который проводится по понедельникам с 14:00 до 18:00.

В другое время граждане могут обратиться к дежурному судебному приставу по общим вопросам.

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