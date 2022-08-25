В рамках международного форума в Рязани состоялся фестиваль лоскутной моды «Шили-были и носили»

На Лыбедском бульваре 25 августа состоялся настоящий показ мод. Его рязанцам подарил фестиваль «Шили-были и носили», который проходит в рамках V Международного форума древних городов.

Дизайнеры из различных городов России представляли коллекции, передающие колорит их малой родины. На подиуме выступали взрослые модели и совсем юные девушки. На каждой из них наряды смотрелись колоритно и элегантно.

Дизайнерам удалось погрузить зрителя не только в атмосферу русского этноса. На несколько минут рязанцы перенеслись в центр Манхеттена. Под сингл культового сериала «Секс в большом городе» одна из мастериц конкурса показала как профессионально можно совместить совершенно разные культуры, так лаконично соседствующие вместе.