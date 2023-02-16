В районах Рязанской области пройдут мастер-классы по парикмахерскому мастерству

15 февраля в Рязани прошла презентация конкурса парикмахерского искусства «Культ ProЦвет 2023», организованного региональным Агентством развития бизнеса.

Участниками события стали известный стилист, победитель международных конкурсов Валерий Тигров, а также президент Рязанского регионального Союза парикмахеров и косметологов Виктор Шарапов. Об этом рассказала зампред правительства региона Юлия Швакова.

В рамках проекта состоятся соревнование специалистов индустрии красоты и бесплатные мастер-классы от парикмахера-стилиста международного класса Олега Володина. Образовательные мероприятия пройдут в разных районах Рязанской области и в Рязани. Для мастеров из небольших городов и сёл это отличная возможность приобрести новые знания и умения.

Участвовать в проекте могут парикмахеры с любым опытом работы, главное — желание и стремление повысить свои профессиональные навыки.

Лучшие из парикмахеров станут участниками отборочного тура межрегионального чемпионата, а победители области смогут показать своё мастерство на федеральном чемпионате.

Юлия Швакова: «Парикмахер — это профессия, где очень важна индивидуальность, талант и мастерство конкретного человека. Обязательно будем продолжать поддерживать малый бизнес, в том числе с помощью образовательных проектов»