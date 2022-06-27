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Понедельник, 27 июня, 2022

В работе рязанских перевозчиков выявили нарушения

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7info7

В работе рязанских перевозчиков выявили нарушения

С 20 по 26 июня сотрудники мэрии проводили мониторинг общественного транспорта Рязани. Его результаты обнародованы на официальном сайте.

В ходе мониторинга выявлены следующие проблемы – недовыпуск транспорта и несоблюдение графика движения. Среди нарушителей – следующие перевозчики:

  • №33М2(перевозчик ООО «Таксавто»),
  • №33бМ2 (перевозчик ИП Гирина Т.А.),
  • №42М2 (перевозчик ИП Пряхина Ю.А.),
  • №90М2 (перевозчик ИП Кочарян А.Э.),
  • маршруты №№77аМ2, 95М2 (перевозчик ИП Захаркина Ю.В.),
  • №73аМ2 (перевозчик ООО «Рязаньтрансавто XIII»),
  • № 85М2 (перевозчик ООО «Рязаньтрансавто II»).

Перевозчиков-нарушителей пригласили в управление транспорта для разъяснения причин нарушений. Также им вручили претензии и уведомления о том, что неисполнение правил перевозок могут грозить прекращением действия свидетельства.

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