В работе рязанских перевозчиков выявили нарушения

С 20 по 26 июня сотрудники мэрии проводили мониторинг общественного транспорта Рязани. Его результаты обнародованы на официальном сайте.

В ходе мониторинга выявлены следующие проблемы – недовыпуск транспорта и несоблюдение графика движения. Среди нарушителей – следующие перевозчики:

№33М2(перевозчик ООО «Таксавто»),

№33бМ2 (перевозчик ИП Гирина Т.А.),

№42М2 (перевозчик ИП Пряхина Ю.А.),

№90М2 (перевозчик ИП Кочарян А.Э.),

маршруты №№77аМ2, 95М2 (перевозчик ИП Захаркина Ю.В.),

№73аМ2 (перевозчик ООО «Рязаньтрансавто XIII»),

№ 85М2 (перевозчик ООО «Рязаньтрансавто II»).

Перевозчиков-нарушителей пригласили в управление транспорта для разъяснения причин нарушений. Также им вручили претензии и уведомления о том, что неисполнение правил перевозок могут грозить прекращением действия свидетельства.