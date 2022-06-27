В работе рязанских перевозчиков выявили нарушения

С 20 по 26 июня сотрудники мэрии проводили мониторинг общественного транспорта Рязани. Его результаты обнародованы на официальном сайте.
В ходе мониторинга выявлены следующие проблемы – недовыпуск транспорта и несоблюдение графика движения. Среди нарушителей – следующие перевозчики:
- №33М2(перевозчик ООО «Таксавто»),
- №33бМ2 (перевозчик ИП Гирина Т.А.),
- №42М2 (перевозчик ИП Пряхина Ю.А.),
- №90М2 (перевозчик ИП Кочарян А.Э.),
- маршруты №№77аМ2, 95М2 (перевозчик ИП Захаркина Ю.В.),
- №73аМ2 (перевозчик ООО «Рязаньтрансавто XIII»),
- № 85М2 (перевозчик ООО «Рязаньтрансавто II»).
Перевозчиков-нарушителей пригласили в управление транспорта для разъяснения причин нарушений. Также им вручили претензии и уведомления о том, что неисполнение правил перевозок могут грозить прекращением действия свидетельства.