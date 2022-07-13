В р.п. Павелец отремонтировали дорогу.

Дорожное полотно на улице Пекинской выполнено в щебне. Отремонтирован участок около 400 метров шириной 3,5 метра.

Работы провели на средства дорожного фонда Павелецкого городского поселения – свыше полумиллиона рублей. Подрядчик – ООО «МАК-КО». Работы выполнены качественно и в срок.

В следующем году запланирован ремонт ещё трёх дорог – на улицах Советская, Кировская и Мичуринская. Там планируется уложить асфальт, – сообщил глава Павелецкого городского поселения Николай Жарков.