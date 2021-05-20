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Четверг, 20 мая, 2021
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В пяти белгородских школах усилили меры безопасности

Елена Лобанова
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В пяти школах Белгорода усилили меры безопасности после трагедии в Казани. Речь идет об учреждениях №№ 41, 28, 40, 45, 13. Об этом сообщает Go31.ru

Так, в школе №41 установили по шесть камер на каждом этаже, по две в холлах и по одной в гардеробах, столовой и спортзале. За всем происходящим следит сотрудник ЧОП. Камеры планируется подключить к системе Единой дежурно-диспетчерской службы управления ГОЧС.

В учреждении действуют два входа: для учеников и персонала. В настоящее время там устанавливают систему контроля и управления доступом. После пройти в здание можно будет лишь по специальному штрих-коду. Аналогичная система работает и в школе №15. 

— Штрих-код будет находиться в приложении ученика и родителя. Он формируется автоматически на основе лицевого счета. При этом штрих-код может быть как на бумаге, так и на смартфоне, — рассказал директор научно-методического центра Алексей Журавлев. 

Кроме того, автоматические ворота при въезде в школу установлены в учреждениях №№ 41, 28. К концу года такие системы появятся и в школах №№ 40, 13.  

Также входы и выходы из зданий оснастят блокирующим элементом. При возникновении ЧС можно будет закрыться внутри помещения. 

Такую модель безопасности планируется распространить на все школы города.

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