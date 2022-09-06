Вторник, 6 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Путятинском районе мужчина угрожал отрезать голову подруге

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Источник: Издательство "Пресса"

Нетрезвый житель Путятинского района угрожал убийством подруге. Подробности сообщает издательство «Пресса».

В пункт полиции села Путятино позвонила жительница села Большая Екатериновка и рассказала, что сожитель угрожает её убить.

По предварительным данным, 55-летний подвыпивший мужчина, вернувшись домой, увидел, что его жена и её мать выпивают. Обидевшись, что его не позвали, злоумышленник в ходе ссоры схватил нож и замахнулся на подругу, угрожая отрезать ей голову.

34-летняя женщина испугалась за свою жизнь и позвонила в полицию. Сотрудники полиции, незамедлительно прибывшие на место происшествия, нейтрализовали конфликт.

В отношении подозреваемого сотрудниками МО МВД Шацкий возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. Санкция предусматривает до 2 лет лишения свободы.

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