Вторник, 22 октября, 2024
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В пунктах приёма платежей РГМЭК работают волонтёры

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Валерия Мединская

С понедельника во всех пунктах оплаты РГМЭК начали работать волонтёры. Они помогают жителям регистрироваться в Личном кабинете ЕИРЦ, оплачивать услуги через мобильное приложение, рассказывают про другие доступные электронные сервисы.

Как отмечают в РГМЭК, цифровые сервисы удобны тем, что не надо никуда ходить. В любое время, из любого места можно оплатить коммунальные услуги, получить справки, передать показания счётчиков.

Мобильное приложение РГМЭК даже позволяет реализовать уведомления, передать показания, произвести оплату. Для тех, кто не хочет регистрироваться, есть сервис быстрой оплаты. С его помощью процедура легко осуществима.

Как именно пользоваться онлайн-сервисами, научат волонтёры. Они скоординируют, объяснят, покажут. Ребята будут работать в офисах РГМЭК всю неделю до 25 числа. Эти дни — как раз время пиковой нагрузки по приёму платежей от населения.

Как правило, рязанцы стараются прийти в офисы для передачи показаний и оплаты по счетам до 25 числа. Специалисты РГМЭК напоминают, что передать показания можно и по телефонам 8 (4912) 40-20-40 и 8 (800) 250-50-78 через электронную почту reception@rgmek.ru; чат-бот в Телеграм и Вайбер, в личном кабинете ЕИРЦ – erc.rgmek.ru; в мобильном приложении РГМЭК; через Сбербанк Онлайн. А заплатить можно тогда, когда вам удобно. Не обязательно приходить именно в эти дни и ждать своей очереди.

Если вы всё-таки перешли на электронные сервисы, не стоит переживать о документе, подтверждающем оплату. Он выглядит точно так же, как выданный в кассе чек. При необходимости его можно сохранить на мобильный телефон или распечатать, если, к примеру, в бумажном виде хранить привычнее.

В пунктах приёма платежей РГМЭК работают волонтёры
В пунктах приёма платежей РГМЭК работают волонтёры
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