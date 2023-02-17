Пятница, 17 февраля, 2023
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В провинции Идлиб произошло землетрясение магнитудой 5,4

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В четверг вечером на северо-западе провинции Идлиб было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщило информационное агентство Sana со ссылкой на сейсмологический центр. Толчки произошли в 21:47 по местному времени и находились на глубине 18.8 км от города Идлиб, сообщает ТАСС.

Несколько дней ранее, 6 февраля, в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6. Последствия были ощущаемы и в соседних странах, в первую очередь в Сирии.

По данным замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирала Олега Гуринова, число погибших на подконтрольных сирийскому правительству территориях составило 3 513, а еще 7 396 человек пострадали.

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