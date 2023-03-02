Четверг, 2 марта, 2023
Татьяна Проводина

В прошлом году 808 семей в Рязанской области получили единовременное пособие при рождении ребёнка

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В 2022 году ОСФР по Рязанской области назначил единовременную выплату при рождении ребёнка 808 семьям. Общая сумма материальной поддержки родителям превысила 16 млн рублей.

С 1 февраля 2023 года размер единовременной выплаты составляет 22 909,03 рубля. Помощь предоставляется маме или папе на каждого появившегося в семье ребёнка независимо от уровня дохода и количества детей. Выплату получают работающие и неработающие родители.

С этого года года выплата перечисляется через Отделение Социального фонда по Рязанской области. Работающему родителю пособие назначается автоматически на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребёнка. Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу ОСФР по Рязанской области или МФЦ, оказывающий такую услугу. Заявление можно подать и на портале Госуслуг.

По действующим правилам, единовременная выплата также полагается опекуну, усыновителю или приёмному родителю ребёнка.

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