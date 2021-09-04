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Суббота, 4 сентября, 2021
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В Пронском районе женщина шесть часов блуждала по ночному лесу

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В Пронском районе женщина шесть часов блуждала по ночному лесу

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Жительница Пронского района потерялась во время поиска грибов и шесть часов блуждала по ночному лесу. Подробности истории сообщил сайт ИД «Пресса».

Компания из супругов и их знакомой поехала в пять часов вечера посмотреть, есть ли грибы в березняке около Большого Села. Через некоторое время одна из женщин потерялась. Супруг рассказал, что она не взяла с собой телефон.

Пропавшую сначала искали самостоятельно, включили фары, звали. Затем к поискам присоединилась приехавшая на машине дочь подруги.

Пока в «Центре 112» собирали поисковый отряд, испуганная и промокшая под дождём женщину в полночь вернулась домой на такси. По лесу и полям она дошла до села Кисьва, откуда и вызвала машину.

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