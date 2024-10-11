В Пронском районе заключили под стражу иностранца, который хотел дать взятку сотруднику полиции

В Пронском районе возбудили уголовное дело в отношении гражданина Республики Таджикистан, которого обвиняют в даче взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионально СУ СКР.

Мужчина пытался дать полицейскому 30 тысяч рублей, чтобы его не привлекали к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства РФ. Полицейский отказался от взятки. Иностранца задержали.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.