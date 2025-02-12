В Пронском районе провели профилактическую акцию  «Зимняя безопасность»

Обеспечение безопасности всех участников дорожного движения является одним из важных направлений деятельности национального проекта «Инфраструктура для жизни», который пришел на смену нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сотрудники Госавтоинспекции Пронского района, провели профилактическую акцию «Зимняя безопасность», направленную на профилактику ДТП, сопровождающуюся раздачей тематических памяток.

Целью акции была профилактика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в условиях зимнего периода. В ходе акции инспекторы Госавтоинспекции провели информационные беседы с водителями, раздавая тематические памятки с рекомендациями по безопасной езде в зимних условиях. Водители были напомнены о нескольких простых правилах:

— НЕ ВИЖУ — НЕ ЕДУ: в темное время суток, а также при плохой видимости, необходимо снизить скорость и быть особенно внимательным к пешеходам, препятствиям на дороге и встречному движению.

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— ЗАКОНЫ ФИЗИКИ НЕ ОБМАНЕШЬ: на скользкой дороге и при ограниченной видимости необходимо снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта.

— ДЕРЖИ КРЕПЧЕ: использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств является самым эффективным средством пассивной безопасности в автомобиле.

Профилактическая акция «Зимняя безопасность» была проведена с целью повышения осведомленности водителей о правилах и рекомендациях по безопасной езде в зимних условиях. Госавтоинспекция Пронского района призывает всех участников дорожного движения соблюдать эти правила и быть особенно внимательными на дорогах в зимний период.