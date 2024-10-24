В Пронском районе пожарные спасли жилой дом

За сутки пожарно-спасательными подразделениями Рязанской области ликвидировано 7 пожаров, пострадавших нет, сообщает телеграм-канал ведомства.

В деревне Бакланово Пронского района пожарные спасли жилой дом.

Сообщение о возгорании поступило в 11:56. В течении 5 минут к месту прибыли пожарно-спасательные подразделения, через 4 минуты пожар был локализован, ещё через 7 — ликвидирован. В тушении участвовало 7 человек, 2 единицы техники. В результате пожара повреждена одна комната.

В результате пожара на улице Трубежной в Рязани огнём поврежден жилой дом на площади коло 200 кв. м. В тушении участвовал 31 человек, 6 единиц техники.

Зарегистрировано 5 загораний травы и мусора.