В Пронском районе на обледеневшей дороге столкнулись «Лада» и Skoda 

Вечером 11 февраля на трассе Рязань-Скопин при спуске с бугра возле села Ёлшино Пронского района автомобиль Skoda врезался в попутную «Ладу Калина», сообщает ИД «Пресса».

«Мне пришлось задеть затормозившую впереди меня «Ладу». Под колесами лед, а дорога здесь идет под уклон. Я постарался уйти в обочину, но там холм», — объяснил водитель иномарки.

Девушке-водителю отечественного авто также пришлось резко тормозить, так как впереди неё приостановилась фура.

В аварии никто не пострадал. Находившиеся в салонах обеих машин дети были в специальных креслах.

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Отмечается, что за некоторое время до ДТП на снежной обочине застряла ещё одна «Лада». Её вытягивал грузовик.

Примерно в эти же минуты на елшинский бугор пыталась подняться по обледеневшей дорогу фура. Дежурившей машина ДРСУ пришлось посыпать песком этот участок.