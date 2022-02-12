В Пронском районе на обледеневшей дороге столкнулись «Лада» и Skoda 

Вечером 11 февраля на трассе Рязань-Скопин при спуске с бугра возле села Ёлшино Пронского района автомобиль Skoda врезался в попутную «Ладу Калина», сообщает ИД «Пресса».
Девушке-водителю отечественного авто также пришлось резко тормозить, так как впереди неё приостановилась фура.
В аварии никто не пострадал. Находившиеся в салонах обеих машин дети были в специальных креслах.
Отмечается, что за некоторое время до ДТП на снежной обочине застряла ещё одна «Лада». Её вытягивал грузовик.
Примерно в эти же минуты на елшинский бугор пыталась подняться по обледеневшей дорогу фура. Дежурившей машина ДРСУ пришлось посыпать песком этот участок.