В Пронске полицейские задержали поджигателя

В Пронске сотрудники полиции нашли поджигателя, уничтожившего стог сена, принадлежащего 62-летнему местному пенсионеру. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Мужчина занимается животноводством. Летом вместе с наёмными работниками он заготовил сено на корм скотине. Один из стогов, находившийся на окраине посёлка, сгорел.

Правоохранители сразу же предположили поджог. Выяснилось, что к нему причастен 40-летний мужчина. Он помогал пенсионеру заготавливать сено, но после потребовал больше денег. Хозяин сена платить больше отказался.

Однажды вечером нетрезвый мужчина решил отомстить работодателю и совершил поджог.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.