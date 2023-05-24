В Пронске на сотом году жизни скончался последний фронтовик Василий Старов

В Пронске на сотом году жизни скончался Василий Старов, последний фронтовик посёлка. Об этом сообщает ИД «Пресса«.

До своего столетия Старов не дожил девять месяцев. В последний путь участника Великой Отечественной войны проводили с воинскими почестями под оружейные залпы десантников.

На войну Василия Ивановича призвали в 1942 году, боец служил в огнемётной части. Воевал в Украине, Молдавии, Румынии Югославии, Болгарии, Австрии. Свой боевой путь Старов закончил в Венгрии, там в мае 1945 года он встретил Победу. Награждён медалями и орденами.

В мирное время Василий Старов работал в «Сельхозтехнике» водителем. Родные и товарищи ветерана вспоминают его как доброго и отзывчивого, любящего свою Родину человека.