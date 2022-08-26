Пятница, 26 августа, 2022
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В программу Форума древних городов внесли изменения

В связи с переносом празднования Дня города, который 25 августа анонсировала мэр Рязани Елена Сорокина, в программу V Международного форума древних городов внесли изменения.

Принято решение не проводить торжественное шествие по улицам Рязани и гала-концерт на Лыбедском бульваре 27 августа.

– Мероприятия в рамках Форума древних городов 26 августа на всех площадках состоятся, – заявили организаторы.

Также добавим, что показ символ-оперы «Александр Невский» состоится 27 августа в 18.00 в филармонии, 28 августа в 20.00 – в Рязанском Кремле.

26 августа на сцене Зелёного театра ЦПКиО пройдёт большой музыкальный фестиваль КВН.

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