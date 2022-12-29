В преддверии новогодних праздников рязанцам напомнили о правилах безопасности на железной дороге

Накануне новогодних праздников железнодорожники совместно с сотрудниками линейного отдела полиции на транспорте провели профилактические акции по безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Особое внимание уделили местам несанкционированного прохода в зону движения поездов.

В частности, мероприятие проходило на перегоне Дягилево – Рязань-1, который расположен в черте областного центра. Участниками акции стали и сказочные персонажи — Дед Мороз со Снегурочкой. Они напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на железной дороге.

Еще одна акция прошла на вокзале Рязань-2, где с пассажирами в зале ожидания и на перроне провели разъяснительные беседы и раздали памятки.Благодаря проводимой профилактической работе в границах Рязанского региона МЖД наблюдается снижение числа несчастных случаев на железнодорожном транспорте. С начала 2022 года произошло 18 случаев травмирования граждан, в 2021 году их было 27. Происшествий с несовершеннолетними с начала года не зафиксировано.

Московская железная дорога призывает граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре, переходить пути только в установленных местах.