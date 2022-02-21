В преддверии Дня защитника Отечества губернатор Любимов вручил именные стипендии курсантам рязанских вузов

21 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, губернатор Николай Любимов вручил именные стипендии курсантам рязанских вузов.

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В 2022 году именной стипендии губернатора Рязанской области удостоены 15 курсантов РГВВДКУ им. генерала армии В. Ф. Маргелова, Академии ФСИН России, Рязанского филиала Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя.

Губернатор поздравил участников торжественной церемонии с наступающим Днем защитника Отечества и получением именных стипендий за отличные успехи в боевой подготовке, учебе, высокие результаты в общественной работе.

«Уверен, что сделанный вами выбор и внутренний душевный порыв, которому следуете, нацеливают именно на служение обществу и государству. Вам предстоит защищать безопасность нашей страны, обеспечивать законность и правопорядок, и я рад, что это дело будет поручено таким, как вы».

Николай Любимов пожелал стипендиатам здоровья, отличной учебы, настойчивости в достижении намеченных целей и успехов.