Татьяна Проводина

В преддверии Дня ВМФ в Касимове поздравили ветеранов-моряков

Фото из группы Город Касимов ВКонтакте

В преддверии Дня ВМФ в Касимове поздравили ветеранов-моряков.

Поздравления с праздником получили ветераны-моряки, прослужившие на флоте более 30 лет – Борис Викторович Соколов и Борис Николаевич Родионов. Об этом сообщается в группе Город Касимов ВКонтакте.

В церемонии возложения цветов к памятному камню в сквере на Соборной площади участвовали ветераны ВМФ, молодые люди, недавно отслужившие срочную службу в рядах ВМФ, представители администрации и городской думы Касимова, школьники и общественники.

Морякам пожелали мирного неба, яркого солнца и семь футов под килем.

В преддверии Дня ВМФ в Касимове поздравили ветеранов-моряков
В преддверии Дня ВМФ в Касимове поздравили ветеранов-моряков
В преддверии Дня ВМФ в Касимове поздравили ветеранов-моряков
В преддверии Дня ВМФ в Касимове поздравили ветеранов-моряков
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