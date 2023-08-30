Среда, 30 августа, 2023
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В преддверии 100-летнего юбилея ППС в УМВД России по Рязанской области состоялось торжественное собрание

7info

Торжественные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею со дня создания патрульно-постовой службы полиции, в УМВД России по Рязанской области начались с возложения цветов на Аллее Героев на Новогражданском кладбище в Рязани.

На Аллее Героев похоронены сотрудники органов внутренних дел, погибшие при выполнении служебных обязанностей. Начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, руководители УМВД, ветераны и сотрудники органов внутренних дел возложили цветы к могилам погибших сотрудников и мемориалу.

В торжественной церемонии возложения цветов также принял участие Председатель общественной организации ветеранов органов внутренних дел Рязанской области полковник милиции в отставке Валерий Матвеенко.

Церемония возложения цветов проходила под залпы оружейного салюта.

100-летие со дня создания патрульно-постовой службы полиции будет отмечаться 2 сентября 2023 года. В этот день большинство сотрудников ППСП будет нести службу по охране общественного порядка и обеспечению безопасности во время мероприятий, посвященных Дню знаний, и на других общественных мероприятиях, поэтому торжественное собрание по поводу юбилея провели в преддверии праздничной даты.

На торжественном собрании в Управлении МВД России по Рязанской области приняли участие начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, Председатель общественной организации ветеранов органов внутренних дел Рязанской области полковник милиции в отставке Валерий Матвеенко, заместители начальника УМВД полковники полиции Дмитрий Григорьев и Вадим Черемисин, руководители структурных и строевых подразделений Управления, сотрудники органов внутренних дел и ветераны ППСП.

Поздравляя сотрудников патрульно-постовой службы полиции с наступающим вековым юбилеем создания службы, начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай отметил:

— Сотрудники патрульно-постовой службы полиции обеспечивают правопорядок и безопасность граждан в общественных местах. Они первыми приходят на сообщения о преступлении или правонарушении. По ним население судит и оценивает работу всех сотрудников органов внутренних дел. Наш регион в последнее время вошел в пятерку самых безопасных регионов России. Огромный вклад в этот положительный результат именно сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Выражаю благодарность за ваше ответственное исполнение служебных обязанностей. Большое спасибо ветеранам за передачу опыта молодым сотрудникам. Желаю сотрудникам и ветеранам здоровья, благополучия вам и вашим семьям.

Начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, Председатель общественной организации ветеранов органов внутренних дел Рязанской области полковник милиции в отставке Валерий Матвеенко, заместители начальника УМВД полковники полиции Дмитрий Григорьев и Вадим Черемисин поздравили сотрудников патрульно-постовой службы полиции, ветеранов службы и наградили отличившихся сотрудников и ветеранов.

Артисты Культурного центра УМВД России по Рязанской области подарили собравшимся яркий концертный номер — исполнили песню о службе сотрудников ППСП.

После торжественного собрания сотрудники ППСП отправились на маршруты патрулирования.

Справочно: Патрульно-постовая служба полиции является важным звеном в охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями. Первые упоминания о ней появились в Российской империи в июле 1811 года, когда огласили «Положение о внутренней страже». А само понятие «полицейская постовая служба» впервые встречается в утвержденном в 1838 году императором Николаем I «Положении о столичной полиции».

Правовой статус патрульно-постовая служба обрела 2 сентября 1923 года, когда приказом Центрального административного управления НКВД РСФСР № 4 была утверждена «Инструкция постовому милиционеру», в которой излагались общие положения о постовой службе и обязанности милиционера.

Патрульно-постовая служба полиции является основной силой, обеспечивающей общественный порядок и безопасность в городах и других населенных пунктах, на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта.

В преддверии 100-летнего юбилея ППС в УМВД России по Рязанской области состоялось торжественное собрание
В преддверии 100-летнего юбилея ППС в УМВД России по Рязанской области состоялось торжественное собрание
В преддверии 100-летнего юбилея ППС в УМВД России по Рязанской области состоялось торжественное собрание
В преддверии 100-летнего юбилея ППС в УМВД России по Рязанской области состоялось торжественное собрание
В преддверии 100-летнего юбилея ППС в УМВД России по Рязанской области состоялось торжественное собрание
В преддверии 100-летнего юбилея ППС в УМВД России по Рязанской области состоялось торжественное собрание

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