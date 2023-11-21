В правительстве Рязанской области обсудили развитие Пронского района

Во вторник, 21 ноября, губернатор Рязанской области Павел Малков провел Час муниципалитета, посвященный социально-экономическому развитию Пронского района.

Губернатор дал поручения по проведению ремонтных работ в школах, возведению ФОКа открытого типа и созданию молодежного центра.

Малков отметил, что в Пронском районе есть все возможности для развития промышленности и сельского хозяйства.

Важно, что есть экономическая основа. Если будет развита экономика, будет все остальное, – передает слова главы региона пресс-служба правительства.

Губернатор поручил усилить работу по привлечению инвесторов, прежде всего, на площадку Новомичуринска. В планах осуществить проекты в промышленном секторе и в сельском хозяйстве.

Также в правительстве обсудили ремонт дорог, модернизацию коммунального комплекса, планы газификации населенных пунктов и благоустройство. Так, в следующем году планируется провести второй этап обустройства общественного пространства вокруг памятника «Героям войны» в Новомичуринске.

По поручению Малкова в Пронском районе подготовлена проектно-сметная документация на капремонт стационара Новомичуринской МРБ. За счет федерального и регионального бюджетов в 17 библиотек района закупили больше 770 экземпляров книг и брошюр.