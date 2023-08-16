В правительстве обсудили безопасность образовательных учреждений

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова провела заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Главной темой заседания стала пожарная безопасность при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, сообщает пресс-служба правительства. Анна Рослякова отметила, что при приемке школ после ремонтов в преддверии учебного года особое внимание нужно уделять безопасности детей.

С докладами на заседании выступили заместитель регионального министра образования Сергей Хлыстов и заместитель начальника главного управления МЧС Рязанской области Сергей Желтиков.

Для обеспечения безопасности школ на заседании решили провести учебно-тренировочные мероприятия для учащихся и педагогов, контролировать устранения нарушений, выявленных в ходе проверок, и соблюдать противопожарные нормы при подготовке к отопительному сезону.