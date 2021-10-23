В посёлке Лесной ввели ЧС из-за взрыва на заводе

22 октября в посёлке Лесной Шиловского района, где произошёл взрыв на предприятии, ввели ЧС. Об этом сообщил глава администрации муниципального образования Владимир Луканцов.

Режим ЧС продлится до особого распоряжения. Сейчас на месте происшествия работает оперативный штаб, в состав которого вошли сотрудники МЧС, СК, правоохранительный органов.

Напомним, ЧП на предприятии посёлка произошло утром 22 октября. Информация о возгорании поступила спасателям в 08.22. Из-за взрыва погибли 17 человек – смена, которая заступила на работу предприятия «Разряд».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следствие проведёт СК РФ. Проконтролирует ход расследования дела Генпрокуратура.

25 октября в регионе объявили днём траура.