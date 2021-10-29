В посёлке Лесной провели личный приём родных и близких погибших при взрыве на заводе «Эластик»

В посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области должностные лица провели личный приём родных и близких рабочих, погибших при взрыве на заводе «Эластик» компании ООО «Разряд». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Обращения граждан связаны с реализацией наследственных, жилищных, семейных прав. Например, вступление в наследство при отсутствии зарегистрированного брака, установление отцовства.

Поднимались также вопросы о порядке получения причитающейся погибшим заработной платы, иных выплат и компенсаций.

На личном приёме должностные лица предоставили людям соответствующие разъяснения. Кроме того, приняты письменные обращения, по которым проведут прокурорские проверки.

В приёме принял участие и.о. Рязанской области Никита Зубко, представители полиции региона, органов власти и местного самоуправления.